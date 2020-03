Mattinata InBlu, ospiti e temi: 23 – 27 Marzo DALLE 10.06 ALLE 12

Lunedì 23 marzo

Letizia Bravi ha pubblicato con Storytel un Podcast chiamato “Storie dalle quarantene”, 14 brevi puntate in cui ha raccolto interventi di professionisti delle discipline più diverse, per farsi raccontare la loro quarantena offrendo spunti, esperienze e punti di vista.

Alberto Barenghi responsabile progetti di Mission Bambini. L’associazione si sta dedicando a 400 bambini in contesti disagiati della periferia di Milano consegnano a domicilio pc con programmi e connessione a internet, fornendo assistenza di un educatore da remoto, per dar modo loro di fare i compiti.

Martedì 24 marzo

A Suor Roberta Vinerba affidiamo le riflessioni del martedì, quanto mai preziose in tempo di Quaresima.

Mercoledì 25 marzo

Sandro Campani per “I passi nel bosco” (Einaudi)

Giobbe Covatta per “Un bianco in nero”

Giovedì 26 marzo

Paolo Cavallotti – Responsabile Digital de Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia LEonardo Da Vinci, presenta il progetto #storieaportechiuse.

Marco Franzoso per “Le parole lo sanno” (Mondadori)

Venerdì 27 marzo

Franco Barbano , amministratore di Keaton,parla del progetto Razioni K, un contenitore nel quale è possibile trovare un intero corso di Smart video making gratuito con 28 tutorial di approfondimento, realizzato in collaborazione con NATIVA, Centro Formazione Arti Audiovisive, attraverso il quale apprendere i segreti dell’inquadratura, della fotografia, del suono e del montaggio per far esplodere il talento degli studenti e trasformare un comune smartphone nella più potente macchina da presa.