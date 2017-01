Mons Francesco Cavina, Vescovo di Carpi, è l’ospite della puntata di “Pastori” del 1 Gennaio

Mons Francesco Cavina, Vescovo di Carpi, è l’ospite della puntata di “Pastori” del 18 e 19 giugno

Il programma di InBlu Radio che intende offrire agli ascoltatori una panoramica del Paese attraverso gli occhi e il cuore dei Vescovi: uomini fra gli uomini, che hanno fatto la scelta radicale di Dio che ha cambiato la loro vita.. In una forma per certi versi inedita, i presuli si raccontano mettendo in luce quella dimensione privata che molto spesso resta in ombra in favore del ruolo pubblico, e raccontano delle loro diocesi, ponendone in risalto la storia, le figure religiose di spicco e le odierne peculiarità. Giovani, famiglie, laici tutti e sacerdoti sono al cuore di ogni racconto, insieme alle tante e variegate iniziative di pastorale che muovono sempre dall’intuizione dei Vescovi.

Le interviste sono condotte dallo storico e scrittore Sergio Valzania, che di puntata in puntata, viaggiando dal nord al sud del Paese, compone il dipinto della Chiesa italiana.

