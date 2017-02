Francia: approvato dal parlamento l’estesione al web del reato di «ostruzione all’aborto»

in Francia fa discutere il via libera dell’Assemblea nazionale al testo che punisce chi su internet si batte per affermare il diritto alla vita perché secondo la norma, costituisce reato l’ostruzione all’aborto.

Luisa Ranallo Sos-Vita (intervista Chiara Placenti)