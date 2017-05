Luca Madonia si racconta a Pomeriggio InBlu, ascolta l’intervista integrale

“Il Tempo è dalla mia parte” è il disco del ritorno di Luca Madonia, artista e uomo per cui il tempo sembra scorrere diversamente, con 35 anni di carriera e 60 di vita. Lo racconta in diretta nel Pomeriggio InBlu con Raffaella Frullone e Marco Parce sfatando luoghi comuni e con una grande voglia di leggerezza ed un tour in partenza per suonare in tutta Italia. Ascolta l’intervista integrale