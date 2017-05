Il Portone di Bronzo: “La fabbrica dei santi”. Seconda parte dell’intervista a Lodovica Zanet – Podcast del 7 maggio 2017

Nella puntata in onda domenica 7 maggio alle ore 19.50 si torna sul tema della santità e dei diversi passaggi del processo che porta alla beatificazione, prima, e alla canonizzazione poi. Il Portone di Bronzo curato da Rita Salerno ospita infatti la seconda parte dell’intervista a Lodovica Maria Zanet, collaboratrice del dipartimento di filosofia dell’università cattolica di Milano e da sei anni della postulazione generale per le cause dei santi della congregazione salesiana che affronta tra l’altro il tema della canonizzazione equipollente come nel caso di Papa Giovanni XXIII salito agli onori degli altari per decisione di Papa Francesco senza il riconoscimento di un miracolo per sua intercessione.