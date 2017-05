Rogo Pomezia: Osservatorio Nazionale Amianto ha diffuso decalogo per ridurre al minimo contaminazioni

Rogo Pomezia. In attesa dei risultati ufficiali degli esami condotti nell’area interessata, l’Osservatorio Nazionale sull’Amianto ha diffuso a titolo precauzionale un decalogo rivolto ai cittadini con le indicazioni per ridurre al minimo i rischi di contaminazione. Non solo rispetto all’amianto ma anche delle altre sostanze derivanti dalla combustione di materiale plastico, come ha spiegato questa mattina a Piazza InBlu il Presidente dell’Ona Ezio Bonanni