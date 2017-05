Disco inBlu today, proposta della settimana dal 15 al 20 maggio 2017 è #AFROITALIANO di Tommy Kuti.

Disco inBlu today della settimana dal 15 al 20 maggio 2017 è #AFROITALIANO di Tommy Kuti. La canzone narra l’esperienza di Tommy, un ragazzo di seconda generazione cresciuto nel nord Italia, in una piccola provincia della Pianura Padana. L’obiettivo dell’artista è quello di raccontare la storia dei ragazzi che, come lui, vivono la condizione di essere ‘afroitaliani’, ovvero giovani nati o cresciuti in Italia ma con genitori provenienti dall’Africa. Afroitaliano di Tommy Kuty è il disco inBlu today della settimana