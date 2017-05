Umberto Eco è il protagonista della puntata di Pensieri e Parole – Podcast del 14 maggio 2017

Tutto il mondo della cultura ce l’ha invidiato; saggista , semiologo, filosofo, giornalista, scrittore di romanzi. Ma ogni definizione gli va stretta, se non quella di genio. Parliamo di Umberto Eco, al quale è dedicata la 19esima puntata di Pensieri e Parole in onda domenica 14 maggio alle 12.30. Laura Valente ne ripercorrerà vita e opere. Momento dell’attualità con la classifica dei libri più venduti in Italia in questa settimana. Per quanto riguarda l’intervista, a Inblu Radio, oggi, il professor Andrea Gargano, docente di letteratura presso la scuola Erich Fromm di Prato, che ha appena pubblicato per Aracne Editore il secondo volume di “Frontiera di pagine”, saggio sulla ricerca della bellezza.