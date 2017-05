Radio Libera Tutti –Con noi Pietro Sermonti e Daiana Lou

Lui, Pietro Sermonti, lo abbiamo visto spessissimo in tv anche nei panni di un medico. Loro, i Daiana Lou (ex concorrenti di X-Factor) vivono a Berlino proprio come Clara una delle pazienti dell’Ospedale Bambino Gesù che ci accompagna da qualche mese. Con noi in postazione, anche Arianna, aspirante genio, filosofa senza saperlo e portatrice sana di allegria. Una puntata davvero da non perdere con momenti esilaranti e altri davvero commuoventi.