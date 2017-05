Ecclesia la domenica alle 9. Papa Francesco a Genova e due nuove opere segno della Caritas – puntata del 28 maggio 2017

Ma il 28 maggio andiamo anche nei luoghi terremotati per conoscere il progetto RImPRESA a sostegno di piccoli agricoltori e allevatori del Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Affrontiamo il tema dell’educazione. Parliamo della situazione dei rom a Roma. In occasione dell’Assemblea Internazionale della Comunità Papa Giovanni XXIII a Forlì, incontriamo l’esperienza della casa famiglia in Bangladesh. Infine, lo spazio musicale con le note del Credo della Missa in Angustiis di Franz Joseph Hadyn.