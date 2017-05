La Rete in 3 minuti – puntata del 31 maggio 2017

La Rete in 3 minuti – puntata del 31 maggio 2017

La rete in 3 minuti

La Rete in 3 minuti – puntata del 31 maggio 2017

Paolo Attivissimo, nella puntata de “La rete in 3 minuti” del 31 maggio 2017, ci parla de “L’allarme per orsetti all’ecstasy”: le pastiglie possono essere davvero confezionate in tal modo, ma il contesto risulta essere decisamente ingannevole.