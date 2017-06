La rete in 3 minuti – puntata del 28 giugno 2017

La rete in 3 minuti – puntata del 28 giugno 2017

La rete in 3 minuti

La rete in 3 minuti – puntata del 28 giugno 2017

Paolo Attivissimo, nella puntata de “La rete in 3 minuti” del 28 giugno 2017, ci parla di “Google e la lettura della corrispondenza digitale, mediante il servizio Gmail”, tuttavia è possibile gestire l’impostazione degli annunci, così da evitare che la lettura di massa della posta elettronica possa tradursi in violazione della privacy per scopi pubblicitari.