Terremoto Ischia: la risposta del sindaco al OGC

E non sono mancate le polemiche sul terremoto di ieri: il presidente dell’Ordine dei geologi della Campania ha detto che non è normale che un terremoto di magnitudo 4.0 determini questi crolli. Ma il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino al microfono di Francesca Lozito non ci sta e chiarisce la situazione in cui si trova l’isola