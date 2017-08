Disco inBlu today, proposta musicale della settimana dal 28 agosto al 2 settembre è “CAN I BE HIM” acoustic version di JAMES ARTHUR

JAMES ARTHUR, il cantautore inglese con record di vendite di singoli nel 2016, che ha conquistato le classifiche europee e americane, torna con un nuovo emozionante brano, “CAN I BE HIM”.

Secondo estratto dall’album platino “Back From The Edge”, il singolo mette in luce l’eccezionale vocalità dell’artista che ha ricevuto 2 nomination ai BRIT Awards. L’acoustic version di Can I be him di James Arthur è disco inBlu today della settimana