Cosa succede in città. Francesca del Nero protagonista della puntata. Podcast del 3 ottobre 2017

L’ospite di CSIC è Francesca del Nero.

La toccante testimonianza di Francesca e il racconto di un libro, “Io sono viva!”, scritto per la figlia Virginia, la cui giovanissima vita è stata spezzata poco più di un anno fa da un incidente in motorino. Un libro che è testimonianza di forza, di coraggio e di fede e che Francesca presenterà al Teatro Dal Verme di Milano il prossimo 8 ottobre, in occasione della terza edizione del Dreamer’s day