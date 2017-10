#ColumbusDay, l’America di Trump ogni giorno nella rete Tg e non solo, Giovedì 12 ottobre, alle 20.36

Gli Stati Uniti hanno appena annunciato di ritirarsi dall’Unesco. Trump che litiga con Tillerson via Twitter. Tutto quello che da novembre a due minuti fa accade in Usa passa per i social. Statue di Colombo abbattute comprese.

Con Marina Viola, da Boston che ha appena scritto su Lettera 43

http://www.lettera43.it/it/articoli/mondo/2017/10/11/trump-con-la-sua-megalomania-crede-di-poter-governare-da-solo/214510/

20,36 sulle Frequenze in Blu

Dalle 20.45 alle 21.05 ci colleghiamo con Tgtg su tv2000. Poi, fino alle 21.15 passiamo dai titoli agli hashtag della giornata