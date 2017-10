“La Musica è ribelle”, di Eugenio Finardi – puntata del 14 ottobre 2017

La terza puntata de La musica è ribelle, il nuovo programma di Eugenio Finardi è dedicata al genere funk, la cosiddetta “musica da ballo”. Punto di partenza, imprescindibile, “I Got the Feelin’ ” di James Brown. Tra gli altri protagonisti di questa dinamica puntata, troviamo nomi più o meno recenti, Fred Astaire (“Puttin’ On The Ritz”), i Talking Heads (“Blind”), Prince (“Sign O’ The Times”), come pure, Bob Marley and The Wailers (“Get Up, Stand Up”) ed i Black Eyes Peas (“I Gotta Feeling”). Ecco la scaletta musicale della puntata

James Brown – I Got the Feelin’ Mc Hammer – Addams Family Groove Fred Astaire – Puttin’ On The Ritz Talking Heads – Blind Prince – Sign O’ The Times Sly and The Family Stone – If You Want Me To Stay Beverley knight – Get Up The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling Bob Marley and The Wailers – Get Up, Stand Up