Ronco (Centro studi Rosario Livatino): la decisione sull’eutanasia spetta al parlamento e non alla corte costituzionale

Ronco (Centro studi Rosario Livatino): la decisione sull’eutanasia spetta al parlamento e non alla corte costituzionale

Ronco (Centro studi Rosario Livatino): la decisione sull’eutanasia spetta al parlamento e non alla corte costituzionale INBLU NOTIZIE

20 settembre 2019 Di suicidio assistito e di obiezione di coscienza si parlerà oggi pomeriggio, 20 settembre, a Roma in un convegno alla vigilia del pronunciamento della corte costituzionale in merito previsto per il prossimo 24 settembre. Al microfono di Rita Salerno Mauro Ronco presidente del centro studi Rosario Livatino promotore dell’iniziativa insieme all’associazione scienza e vita approfondisce i temi dell’incontro.