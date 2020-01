Monsignor Russo, segretario generale Cei: “No a clima di costante campagna elettorale” INBLU NOTIZIE

23 gennaio 2020 “Gesto infelice, serve responsabilità”, così il segretario generale della Cei, monsignor Russo, a margine della conferenza stampa del consiglio episcopale permanente, a proposito della domanda al citofono della leader della Lega Salvini, all’abitazione di una famiglia tunisina, chiedendogli se fossero spacciatori. Aggiunge però: “Vorrei evitare di entrare in casi particolari e di dare giudizi sulle persone. Un invito alla cultura della responsabilità, come aveva esortato il presidente Mattarella nel messaggio di fine anno.” Risponde inoltre ad una domanda sulle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria. Non entra nel merito delle scelte politiche, monsignor Russo. Constata tuttavia che “non possiamo vivere in un costante clima di campagna elettorale, per il bene comune occorre diminuire il livello di conflittualità che avanti da anni.”