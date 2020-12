Covid, dal 27 dicembre al via le vaccinazioni

23 dicembre 2020. Conto alla rovescia per il Vax Day in tutta Europa. Il 27 dicembre inizierà la campagna vaccinale anche nel nostro paese. La maggior parte delle dosi del vaccino Pfizer Biontech arriverà in Lombardia regione più colpita dal Covid. Fra i primi ad essere vaccinati gli operatori sanitari, fra questi il virologo Fabrizio Pregliasco (intervista di Antonella Mitola)