Covid, Contagi in calo, da lunedì tornano le zone gialle InBlu2000 News

23 aprile 2021

Coronavirus, in lieve calo l’indice di contagio Rt a 0,81. 13 le regioni verso la zona gialla dal 26 aprile, resta in Rosso la Sardegna. Via libera dei paesi dell’unione europea all’azione legale contro AstraZeneca.

Il servizio di Antonella Mitola