Papa, ecco le tappe più importanti del 2017: Milano, Genova, Fatima e anche l’Asia

L’agenda di Papa Francesco per il nuovo anno è piena di appuntamenti importanti. Dalle visite italiane di Milano (27 marzo) e di Genova (27 maggio), al viaggio a Fatima e in Asia. Poi la riforma della curia e l’impegno globale per la pace. Giacomo Galeazzi, vaticanista de La Stampa

Marino Galdiero