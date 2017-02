Terremoto: via libera dal Cdm al decreto per le popolazioni del Centro Italia

Via libera del Consiglio dei ministri oggi al decreto in favore delle popolazioni colpite dal sisma nel Centro Italia. “Anche l’Unione europea capisca la gravità” ha detto il premier Gentiloni in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Elena Seno

E intanto a Piazza Montecitorio si è tenuto un sit-in di cittadini provenienti dalle zone terremotate del Centro Italia che hanno voluto così “gridare” il loro dramma tra sisma e freddo. Ci racconta quanto stanno affrontando Giuliano Pazzaglini, sindaco di Visso, in provincia di Macerata, uno dei comuni colpiti