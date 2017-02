Napoli, oggi il convegno “Chiesa e lavoro: quale futuro per i giovani nel sud”

Napoli, oggi il convegno “Chiesa e lavoro: quale futuro per i giovani nel sud” intervista a Rosangela Maino, presidente della cooperativa Oltre l'arte di Matera

La valorizzazione delle risorse e il rispetto per i lavoratori. Sono i due pilastri su cui si fonda la cooperativa Oltre l’arte di Matera che fa parte del progetto Policoloro. Rosangela Maino, la presidente prende parte al convegno “Chiesa e lavoro: quale futuro per i giovani nel sud” in corso oggi e domani a Napoli , organizzato dalle Chiese del Mezzogiorno intervista da Alessandra Giacomucci