Oxfam denuncia: “A rischio 750 mila civili a Mosul, potrebbero restare senza via d’uscita”

Oxfam denuncia: “A rischio 750 mila civili a Mosul, potrebbero restare senza via d’uscita”

Oxfam denuncia: “A rischio 750 mila civili a Mosul, potrebbero restare senza via d’uscita” Intervista a Paolo Pezzati, Policy advisor per le emergenze umanitarie di Oxfam

Continua l’offensiva su Mosul, Oxfam lancia l’allarme: in questa nuova fase oltre 750 mila civili potrebbero restare intrappolati nella parte occidentale della città senza nessuna via di fuga sicura dai combattimenti. Paolo Pezzati è Policy advisor per le emergenze umanitarie di Oxfam intervistato da Francesca Lozito