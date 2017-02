Papa Francesco: lo sport come mezzo per diffondere la cultura dell’incontro e della solidarietà

Lo sport come mezzo per diffondere la cultura dell’incontro e della solidarietà: a sottolinearlo è stato Papa Francesco che questa mattina ha incontrato la delegazione dei giovani atleti che parteciperanno ai giochi mondiali invernali special olympics in Austria. Ci racconta tutto Rita Salerno