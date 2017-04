Radio Libera Tutti – A scuola di scrittura con Cinzia Tani

Se vi piace leggere e, magari, sognate di scrivere voi stessi un libro, non perdete questa puntata di Radio Libera Tutti. ;ospite dei ragazzi ricoverati in Ospedale è Cinzia Tani. Scrittrice, giornalista, appassionata di lettura e docente in numerosi corsi di scrittura, risponderà alle domande della tredicenne berlinese Clara, e ci contagerà con il suo entusiasmo per i libri.