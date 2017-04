Alitalia: Consiglio di amministrazione ha avviato procedure di commissariamento per la compagnia aerea

Alitalia: Consiglio di amministrazione ha avviato procedure di commissariamento per la compagnia aerea

Alitalia: Consiglio di amministrazione ha avviato procedure di commissariamento per la compagnia aerea

Il Consiglio di amministrazione di Alitalia ha avviato le procedure di commissariamento per la compagnia aerea dopo la bocciatura da parte dei lavoratori della bozza di accordo per il risanamento dell’azienda. A Fiumicino si è riunito il cda che ha fissato per giovedì l’assemblea dei soci. Negli scali, però, nessuno commenta i risultati. Il servizio di Pierachille Dolfini