Mons. Galantino ai vescovi italiani: “Il lavoro è la prima emergenza per il paese”

“Il lavoro è la prima emergenza per il paese” . Così nel messaggio dei vescovi italiani per la giornata del 1° maggio 2017, che fa parte a pieno titolo del percorso di avvicinamento alla prossima Settimana sociale di Cagliari (26-29 ottobre) che avrà al centro proprio la questione lavoro. Mons. Nunzio Galantino segretario generale della Cei intervistato da Antonella Mazza Teruel

