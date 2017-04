Piazza InBlu: Parliamo delle accuse rivolte alle ONG ma anche del viaggio in Egitto di Papa Francesco

Il 28 aprile, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, ci occuperemo ancora delle accuse rivolte alle Ong impegnate nei salvataggi dei migranti in mare dopo il nuovo intervento del Pm di Catania Zuccaro. Punteremo poi l’attenzione sull’Egitto in attesa dell’arrivo di Papa Francesco al Cairo. Nella seconda parte come ogni venerdi dedicheremo spazio e tempo alla nostra salute, parleremo di Postura

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152