Ecclesia la domenica alle 9. Storia di Aya. In fuga dalla Siria per amore

Ma nella trasmissione del 30 aprile al centro anche i 150 anni dell’Azione Cattolica che la mattina di domenica è in piazza san Pietro per l’incontro con Francesco, rientrato dall’Egitto. Parliamo del viaggio del Papa appena concluso, ascoltiamo le note di Franz Joseph Haydn. Affrontiamo il tema delle nuove migrazioni e, infine, andiamo nella diocesi di Andria in Puglia per la mostra “visibile”, frutto del laboratorio di pittura con persone con disabilità.