1° maggio: non solo concertone. La Comunità di Sant’Egidio organizza pranzo festivo con i poveri

Primo maggio all’insegna della solidarietà. A Roma la Comunità di S. Egidio ha organizzato un pranzo festivo con i poveri a base di lasagne, polpettone, contorni, crostata e fave e pecorino. Nel giardino del Collegio Irlandese di Roma, in via dei Santi Quattro 1, vicino a San Giovanni, si sono ritrovati in centinaia, tra volontari, persone senza fissa dimora e anziani che vivono da soli. Dopo il pranzo grande festa all’insegna della solidarietà.

E’ andata per noi Antonella Mazza Teruel