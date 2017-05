A Piazza InBlu: Attenzione rivolta al tema della Legittima Difesa dopo il via libera della Camera al Disegno di Legge

Il 5 maggio, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, parleremo di Legittima Difesa dopo il via libera della Camera al Disegno di Legge. Come ogni venerdi nella seconda parte dedicheremo spazio e tempo alla Nostra Salute. in primo piano L’Emofilia, ma non mancheremo di tornare sulla questione Vaccini.

Per intervenire in trasmissione

Numero verde: 800-366760

Sms: 347-2394152