Maxi incendio a Pomezia, fiamme devastano deposito di rifiuti di plastica

Roma, incendio in un deposito di rifiuti di plastica a Pomezia, a sud della Capitale. La densa colonna di fumo è sotto controllo, non ci sono persone ferite o intossicate. Al momento non sono riscontrabili danni all’ambiente. Sindaco e regione Lazio: situazione sotto controllo. Il servizio di Marino Galdiero