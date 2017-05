Francia il giorno dopo – Il neopresidente Macron andrà in Germania per la sua prima visita all’estero Buona La Prima, Lunedì 8 maggio alle 18,13

Una vittoria del liberale ed europeista Emmanuel Macron contro il suo avversario di estrema destra, Marine Le Pen. Una vittoria contro il populismo che fa tirare un sospiro di sollievo ed evita la catastrofe all’Ue, ma che è tutta da giocare per quello che sarà il più giovane capo dello Stato francese. All’indomani, del verdetto delle urne, questa è l’analisi prevalente dei giornali francesi e internazionali. Oggi il leader di En Marche! Si è recato con il presidente Uscente Hollande all’Arco di Trionfo, per l’omaggio al milite ignoto in questa giornata del 72/o anniversario della fine della seconda guerra mondiale. Il passaggio di poteri si svolgerà domenica. Il neopresidente francese – come fece anche il suo predecessore – andrà in Germania per la sua prima visita all’estero. Tra poco più di un mese, l’11 giugno, i francesi votano per le legislative; collegamento con Parigi, Marco Imarisio, inviato del Corriere della Sera