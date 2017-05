Migranti – Torna il Festival Sabir, dall’11 al 13 maggio a Siracusa, dedicato a tutti coloro che salvano vite in mare

Intervista a Oliviero Forti, Caritas italiana

Sabir, promosso da Arci, Acli e Caritas italiana, è il festival diffuso delle culture mediterranee. Nasce come evento diffuso, spazio di riflessione nei luoghi simbolo delle porte d’Europa. Dopo le edizioni di Lampedusa e Pozzallo, Sabir si sposta a Siracusa, che nel 2017 festeggia i 2750 anni dalla sua fondazione. Quest’anno i due assi centrali del Festival saranno da un lato gli accordi stipulati con i paesi d’origine e transito dei migranti per fermarne le partenze, e dall’altro quello dei minori stranieri non accompagnati, particolarmente numerosi proprio nelle strutture d’accoglienza di Siracusa e provincia; Oliviero Forti, responsabile Ufficio Immigrazione Caritas italiana