Afghanistan: presentato a Roma centro intercongregazionale per bambini disabili di Kabul

E’ una realtà unica in Afghanistan il centro per bambini disabili a Kabul sostenuto da 14 congregazioni religiose e presentato questa mattina in un convegno a Roma dal legale rappresentante del progetto fratel Carlo Fondrini al microfono di Antonella Mazza Teruel.