Pm Boccassini: “A Milano la corruzione è un vero e proprio fenomeno dilagante”

Il clan catanese Laudani controllava appalti per la logistica dei supermercati e la vigilanza in Tribunale a Milano. Per questo oggi la Dda di Milano ha compiuto 15 arresti. “A Milano la corruzione è un vero e proprio fenomeno dilagante” ha detto il Pm Boccassini. Il servizio di Francesca Lozito