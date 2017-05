Legge elettorale: Bocciato ieri in Commissione il cosiddetto Italiacum Bis

Legge elettorale: Bocciato ieri in Commissione il cosiddetto Italiacum Bis

Legge elettorale: Bocciato ieri in Commissione il cosiddetto Italiacum Bis

Legge elettorale. Bocciato ieri in Commissione il cosiddetto Italiacum Bis. “Tutti gli attori in campo utilizzano la Legge elettorale come elemento di ricatto politico. Si deve trovare la sintesi tra rappresentatività e governabilità”. Lo ha detto questa mattina al Buongiorno InBlu Alessio Postiglione giornalista e docente di Comunicazione politica all’Università Luiss di Roma