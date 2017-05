Iran: oltre 50 milioni di cittadini chiamati oggi alle urne per eleggere il presidente della Repubblica Islamica

In Iran oltre 50 milioni di cittadini sono chiamati oggi alle urne per eleggere l’ottavo presidente della Repubblica Islamica. La sfida all’ultimo voto è tra il presidente uscente, il moderato Hassan Rouhani e il conservatore Ebrahim Raisi. Al Buongiorno inBlu en abbiamo parlato con Pejman Abdolmohammadi iraniano, esperto di Medio Oriente, insegna alla London School of Economics di Londra e alla John Cabot University di Roma.