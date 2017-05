G7 Taormina: arriva oggi in Italia il presidente statunitense Trump

In Italia l’attenzione è ora puntata sul G7 di Taormina. E proprio oggi arriva in Italia il presidente statunitense Trump. Della sicurezza nel nostro paese a abbiamo parlato a Piazza InBlu con Giacomo Stucchi presidente Copasir, Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica