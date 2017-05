Piazza InBlu, in primo piano l’attentato di Manchester. Ma anche l’incontro tra il Papa e Trump.

Il 24 maggio, a Piazza InBlu, in onda alle 09.07, in primo piano l’attentato di Manchester. Sposteremo poi l’attenzione in Vaticano. Donald Trump, in Italia per il G7 di Taormina, sarà ricevuto da Papa Francesco. Sguardo puntato anche sull’Assemblea della Cei in attesa di conoscere il nome del nuovo Presidente successore del Cardinal Bagnasco.

