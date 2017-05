C’è sempre una canzone: Il 26 maggio Paola De Simone incontra gli Audio2

Dopo aver festeggiato i 25 anni di carriera degli Audio2 (ospiti della puntata di venerdì 26 maggio) a “C’è sempre una canzone” proseguono i festeggiamenti per lo stesso traguardo raggiunto da Bungaro, tra le penne più autorevoli del nostro panorama italiano (tra gli altri ha scritto per Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni e Antonella Ruggiero), nonché fine cantate. Con Bungaro chiuderemo la ricca settimana che ospiterà tra gli altri Mara Redeghieri, ex Ustmamò, tornata con un nuovo disco, questa volta solista, dopo anni di silenzio. Ad aprire il sipario, lunedì, sarà però con noi Guido Guglielminetti, capo banda di Francesco De Gregori, nonché suo storico produttore che vanta collaborazioni anche con Fossati, Dalla, Battisti e molti altri, tutti protagonisti del suo libro di fresca pubblicazione intitolato “Essere…basso – Piccole storie di musica” (L’ArgoLibro Editore).