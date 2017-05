Trovato per strada un neonato nel torinese

Trovato per strada un neonato nel torinese

Trovato per strada un neonato nel torinese

Un neonato è stato trovato per strada nel torinese. Portato in ospedale, il piccolo è morto dopo qualche ora. La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti. Il servizio di Antonella Mazza Teruel