Kabul: Papa Francesco esprime le sue condoglianze con dolore per i molti morti e feriti dell’ultimo attacco

Avendo appreso con tristezza dell’ attacco a Kabul e dei molti morti e feriti, Papa Francesco esprime le sue condoglianze con dolore . E’ quanto si legge in un messaggio inviato a nome del Papa, all’Ambasciatore dell’Afghanistan in Italia. Sua

Santità raccomanda le anime delle persone morte all’Onnipotente e assicura al popolo dell’Afghanistan le sue preghiere per la pace. Un’autobomba è esplosa, provocando almeno 85 morti e 400 feriti. L’attacco, rivendicato dall’Isis, è avvenuto vicino a diverse ambasciate. Danni anche all’ospedale di Emergency. Quasi tutte le vittime sono civili. L’attacco ha danneggiato, oltre all’ambasciata tedesca, anche quella iraniana. Andrea Carati, docente di relazioni internazionali all’Universita’ Statale di Milano.