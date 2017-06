Elezioni Gran Bretagna: Conservatori vincono ma senza maggioranza

Le elezioni in Gran Bretagna. Vincono ma senza maggioranza i conservatori di Theresa May che fallisce l’obiettivo di una maggioranza più solida in vista dei negoziati per la Brexit. Sul responso uscito dalle urne del Regno Unito sentiamo Giorgio Ferrari del quotidiano Avvenire, a Londra