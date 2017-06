Gran Bretagna: La Regina Elisabetta incarica la May di formare il nuovo governo

G.B Theresa May ha ricevuto il via libera dalla regina Elisabetta a formare un nuovo governo. L’obiettivo è la Brexi e la sicurezza del paese dice la May che non è riuscita ad avere un’ampia maggioranza ed è pronta a formare il nuovo esecutivo con il sostegno degli unionisti nordirlandesi. Giulia Caruso giornalista free lance che vive a Belfast