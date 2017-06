Comunali – M5S sconfitto nelle città, centrodestra in ripresa, il Pd tiene. Torna il bipolarismo?

Il M5S è fuori dai ballottaggi in tutte le grandi città, a partire da Genova, diventata terreno di una faida interna. Ma Beppe Grillo, rivendica la presenza capillare del Movimento e una lenta crescita. Il voto in 1.004 Comuni, con oltre nove milioni di italiani, riconsegna un quadro politico soprattutto bipolare con i candidati di csin e quelli di cdx che si sfideranno ai ballottaggi tra due settimane. L’affluenza è stata del 60,07%. L’unico riconfermato al primo turno è il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. A Genova, al secondo turno vanno il candidato di csin Gianni Crivello, e del cdx, Marco Bucci. A L’Aquila, governata fino ad oggi dal dem Massimo Cialente, è in vantaggio Americo Di Benedetto (csin) mentre a Catanzaro Sergio Abramo (cdx) se la vedrà con Nicola Fiorita (Civica). A Verona ci sarà un ballottaggio tra Federico Sboarina (Ln-Fi-FdI e altre) e Patrizia Bisinella, candidata di Fare! e compagna del sindaco Flavio Tosi; Ugo Magri, notista politico de La Stampa