Vaticano: Card. Turkson, “La corruzione è un fenomeno dalle mille ramificazioni”

La corruzione è un fenomeno dalle mille ramificazioni che corrode la dignità umane delle persone, così il cardinal Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. In Vaticano raduno di esperti internazionali per creare una task force intorno a tali questioni. L’intervista di Marino Galdiero

E’ necessario un cambio culturale per combattere la corruzione, così Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità anticorruzione, che ha partecipato in Vaticano al Dibattito internazionale sul tema. Tra gli intervenuti anche il capo della Dia, Franco Roberti, e il procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone. L’obiettivo è di creare un gruppo di lavoro per affrontare il fenomeno. L’intervista di Marino Galdiero