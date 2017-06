Esodo italiani, oltre mezzo milioni di connazionali hanno trasferito la residenza all’estero

Oltre mezzo milioni i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza all’estero tra il 2008 e il 2015. 282mila invece gli stranieri che sono tornati in Patria non trovando più opportunità di lavoro in Italia. È quanto emerge da un rapporto dell’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro. Giuseppe De Blasio è curatore della ricerca